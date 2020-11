Banche: le spagnole BBVA e Sabadell rinunciano a progetto fusione

Valeria Panigada 27 novembre 2020 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Svanisce l'ipotesi di matrimonio tra le due banche spagnole BBVA e Banco Sabadell, che oggi hanno fatto sapere di aver concluso senza alcun accordo le trattative su una possibile loro unione. Il nodo ha riguardato i termini finanziari della fusione. "Il Banco Sabadell informa che il consiglio di amministrazione ha deciso di terminare i colloqui con BBVA dato che entrambe le parti non hanno raggiunto un accordo sul rapporto di cambio delle loro azioni", si legge in un comunicato. Lo scorso 16 novembre i due istituti avevano annunciato il progetto avviando un processo di reciproca due diligence in un panorama bancario spagnolo in fase di consolidamento. La notizia fa sprofondare il titolo Banco Sabadell che sulla Borsa di Madrid è arrivato a cedere oltre 12 punti percentuali, mentre BBVA avanza di oltre il 2%.