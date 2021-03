Banche europee boom a febbraio, tra asset vincenti classifica Deutsche Bank. Occhio alle top pick di Credit Suisse

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2021 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Sembra essere proprio arrivato il rally delle banche: lo confermano i numeri, in particolare la classifica degli asset vincenti e perdenti stilata da Jim Reid, strategist e managing director di Deutsche Bank. Tra gli asset che hanno fatto meglio sia a febbraio che dall'inizio del 2021 c'è il sottoindice delle banche dello Stoxx 600 (indice di riferimento dell'azionario europeo).Il sottoindice è balzato a febbraio del 15,8%, sulla scia del recente aumento dei tassi dei Treasuries e dei rendimenti di altri titoli di stato, avvenuto con il reflation trade, e a fronte del +2,5% dello Stoxx 600.Ieri, nel report dedicato alle banche europee "FY20 wrap: Is this time different? Banks are finally seeing earnings upgrades", ovvero "Questa volta è diverso? Le banche stanno finalmente assistendo a una revisione al rialzo degli utili", gli strategist di Credit Suisse hanno confermato che "i (loro) titoli top pick sono BNP, ING, Intesa anPaolo e Lloyd’s, grazie al 'quality reflation' trade".In particolare, si legge nella nota, "il settore bancario è visto fare meglio di altri grazie all'aumento dei rendimenti dei bond e delle aspettative sull'inflazione".