Banche di Indonesia, Cina e Stati Uniti hanno i clienti più soddisfatti al mondo

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

L'esplosione del fintech e dell'open banking negli ultimi anni ha cambiato il panorama dei servizi finanziari e creato spazio per nuovi prodotti e attori. Per mantenere la loro posizione in questo contesto divenuto più competitivo, le banche devono fornire un servizio in sintonia con le esigenze e i desideri dei clienti. Ebbene, secondo i dati raccolti da Statista tra oltre 40.000 consumatori in 23 paesi del mondo, gli istituti di Indonesia, Cina e Stati Uniti hanno i clienti più soddisfatti al mondo.Nel dettaglio, i clienti bancari indonesiani, cinesi e statunitensi hanno avuto i punteggi di soddisfazione più alti rispettivamente pari a 4,3, 4,2 e 4,18. Anche India, Sud Africa, Messico, Polonia e Germania mostrano livelli di soddisfazione sopra la media. Dall'altra parte, invece, il Regno Unito, l'Austria, la Russia, la Svizzera e il Canada si sono classificati al di sotto della media, con un punteggio rispettivamente di 4,03, 4,02, 4,01 e 4.La fiducia è risultato essere il fattore di valutazione più importante per il cliente, a cui seguono le condizioni e i termini di contratto, ovvero commissioni, tassi di interesse e disponibilità di sportelli automatici. Infine i servizi digitali.