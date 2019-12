Banche: Moody's abbassa outlook a negativo su quelle europee

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Moodys' abbassa le prospettive sulle banche europee in scia al rallentamento dell'economia. In particolare, l'agenzia di rating Usa ha tagliato a negativo da stabile l'outlook per gli istituti di credito del Vecchio continente nel loro complesso, sottolineando nel report odierno che "l'indebolimento delle prospettive economiche in gran parte dell'area determinerà un deterioramento della qualità e della redditività dei prestiti". Per le banche della zona euro l'outlook è negativo visto che il rallentamento economico e il protrarsi della politica monetaria accomodante andrà a erodere una già debole reddittività". Intanto l'Euro Stoxx Bank (indice di cui fanno parte le principali banche della zona euro) mostra ribassi moderati dello 0,18 per cento.