Banche, Mersch (Bce): 'potranno tornare a erogare dividendi in 2021 se mostreranno bilanci solidi anti-pandemia'

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2020 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Le banche dell'Eurozona potranno tornare a erogare i dividendi a partire dal prossimo anno, se riusciranno a convincere le autorità di regolamentazione che i loro bilanci sono sufficientemente solidi da contrastare gli effetti economici e finanziari provocati dalla pandemia del coronavirus. E' quanto ha detto, in un'intervista rilasciata al Financial Times, il vice presidente del board di vigilanza della Bce, Yves Mersch.Sarebbe difficile anche per motivi legali, ha fatto capire Mersch, estendere il divieto di congelamento delle cedole all'anno prossimo. Inoltre, la prospettiva che il divieto venga ritirato in paesi come Regno Unito e Stati Uniti rende più difficile l'estensione del bando imposto quest'anno.