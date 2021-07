Banche, Enria su crediti deteriorati: NPL inferiori alle attese ma dobbiamo rimanere pronti, potrebbero salire'

Laura Naka Antonelli 1 luglio 2021 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Il numero uno della vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, ha ammesso che l'aumento dei crediti deteriorati o NPL nei bilanci delle banche è stato inferiore a quanto era stato stimato un anno fa. Enria ha tuttavia lanciato un avvertimento: "questo non significa che non possano esserci aumenti significativo - ha detto in un discorso al Parlamento europeo - dobbiamo restare pronti, il modo migliore è prendere misure preventive". Di conseguenza, "le banche dovranno essere più efficaci nella gestione degli NPL, facendo una valutazione a monte dei clienti per prevenirli". Della questione ha parlato anche Lagarde, affermando che "la priorità è che il rischio di credito sia attentamente considerato nella classificazione dei prestiti e negli accantonamenti". E ricordando che "le autorità di Vigilanza dedicano molta attenzione alla questione".