Banche: Enria, completare e rafforzare unione bancaria a breve termine

Daniela La Cava 23 marzo 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

"Insieme al neo-nominato vicepresidente Frank Elderson e agli altri miei colleghi del Consiglio di vigilanza, posso assicurarvi che rimarremo proattivi nell'indurre le banche a gestire efficacemente il rischio della pandemia Covid-19. Allo stesso tempo, continueremo il nostro lavoro in altre aree di rischio per garantire che anche il settore bancario sia pronto a mitigare i rischi che diventeranno rilevanti in futuro. Ci auguriamo che i legislatori possano raggiungere un accordo sulle misure per completare e rafforzare ulteriormente l'unione bancaria a breve termine, poiché ciò andrebbe a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE". E' quanto ha dichiarato Andrea Enria, il presidente del supervisory board della Bce, in un intervento di fronte al Parlamento Ue.