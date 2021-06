BCE: prospettive a breve termine per economia mondiale dipendono da corso pandemia

Alessandra Caparello 24 giugno 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Laripresa mondiale è stata sostenuta da condizioni finanziarie molto Accomodanti. Sia nelle economie avanzate sia in quelle emergenti le condizioni finanziarie si confermano favorevoli, in quanto l’aumento dei rendimenti obbligazionari è stato compensato dall’incremento dei corsi azionari e dalla riduzione dei differenziali sulle obbligazioni societarie. Così la Bce secondo cui le prospettive a breve termine per l’economia mondiale continuano a essere influenzate dal possibile corso della pandemia.