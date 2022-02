BBVA aumenta la partecipazione nella digital bank brasiliana Neon, sul piatto 300 mln$

Redazione Finanza 14 febbraio 2022 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

La spagnola BBVA ha raggiunto con accordo per l'investimnto da circa 300 milioni di dollari (pari a circa 263 milioni di euro) in Neon, la digital bank brasiliana fondata nel 2016. Con questo nuovo investimento, BBVA acquisisce una partecipazione pari al 21,7% in Neon. Dal 2018 il gruppo deteneva già una partecipazione attraverso il fondo di venture capital Propel. A seguito di questa transazione, la quota di BBVA nella banca digitale salirà al 29,7%."Neon rappresenta un nuovo passo nella strategia di BBVA per entrare in nuovi mercati attraverso investimenti nelle piattaforme digitali", precisa la nota della banca spagnola.