Azionario, Credit Suisse: Europa overweight, Italia e Spagna le migliori con Next Generation

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2021 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

"Rimaniamo overweight sull'Italia e sulla Spagna". E' quanto emerge dal report sulla strategia dell'azionario globale "Global Equity Strategy" stilato dagli analisti di Credit Suisse. Gli analisti assegnano un rating overweight all'Europa con uno zoom su Italia e Spagna come best performers in quanto: 1) Le loro economie sono più deboli rispetto ai livelli precedenti la pandemia Covid, il che significa che il loro potenziale di crescita è maggiore, in un momento in cui il turismo è in ripresa; 2) sono le principali vincitrici del Recovery Fund, ovvero del Next Generation EU; 3) Tendono a beneficiare in misura maggiore quando i rendimenti dei bond salgono; 4) l'Italia non ha mai prezzato di ricente il calo dello spread BTP-Bund e lo stesso spread non si è ampliato, in un momento in cui i rendimenti dei Bund stanno salendo".