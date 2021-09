Auto volanti nel 2024, CEO di Lacuna Technologies: "Utilizzo per le consegne di merci"

Alessandra Caparello 22 settembre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Auto volanti nel 2024? Non è fantascienza ma potrebbe essere la realtà secondo Hugh Martin, amministratore delegato di Lacuna Technologies. Parlando alla Cnbc, Martin ha sottolineato come alcune persone saranno in grado di permettersi auto volanti, ma la maggior parte probabilmente viaggerà ancora con veicoli elettrici su strada o auto a guida autonoma ma le auto volanti, assicura Martin, potrebbero essere utilizzate in futuro per le consegne di merci.