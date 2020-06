Auto: profondo rosso per mercato europeo a maggio (-56,8%)

Daniela La Cava 17 giugno 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Ancora un mese a tinte più che fosche per il mercato europeo dell'auto. Secondo i dati diffusi dall'Acea, a maggio sono state immatricolate in Europa occidentale (Ue+UK+Efta) 623.812 vetture contro 1.444.173 dello stesso mese del 2019. Si tratta di una flessione del 56,8%.Il calo, spiega il Centro studi Promotor, deriva da contrazioni in tutti i mercati nazionali dell’area con un calo massimo dell’89% nel Regno Unito e un calo minimo del 29,4% a Cipro. Il 2020 era iniziato sottotono per i riflessi dell’indebolimento della congiuntura economica generale, ma le perdite in termini di immatricolazioni nei primi due mesi dell’anno sono state contenute nel 7,3%. Poi è arrivato il crollo del 51,8% di marzo, seguito da quelli del 78,3% di aprile e del 56,8% di maggio.Se si guarda al bilancio dei primi cinque mesi del 2020 sono state immatricolate meno di 4 milioni di vetture (3.969.714 per l'esattezza), mostrando una flessione del 42,8 per cento.