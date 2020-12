Auto: in Europa immatricolazioni ancora in frenata a novembre (-13,5% a/a)

Daniela La Cava 17 dicembre 2020 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Cali a doppia cifra per il comparto dell'auto europeo a novembre. Stando ai dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori auto in Europa, le immatricolazioni auto nell'area Ue+EFTA + UK hanno mostrato una flessione del 13,5%, passando da 1.211.545 a 1.047.409. Profondo rosso per il bilancio a fine novembre archiviato con 10.746.293 immatricolazioni, mostrando un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 26,1%."La causa principale di questo andamento è ben nota ed è ovviamente l’impatto della pandemia da coronavirus, ma tra paese e paese vi sono differenze sensibili legate anche al tipo di provvidenze adottate per combattere l’emergenza", commenta il Centro studi promotor, rimarcando che le prospettive per il 2021 sono condizionate anche e soprattutto dalle misure di sostegno all’auto da parte dei governi.