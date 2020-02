Auto in Europa: gennaio parte col segno meno, -7,4% per le immatricolazioni

Daniela La Cava 18 febbraio 2020 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dell'auto europeo inizia l'anno in rosso. Stando ai dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'Unione europea+Efta+Regno Unito sono scivolate del 7,4% a quota 1.135.116 di vetture.Tra i singoli brand giù i gruppi francesi: Psa ha messo a segno una flessione del 14%, mentre Renault ha visto le immatricolazioni calare del 16,4%. Fca ha perso terreno, ma ha fatto meglio del mercato: il gruppo automobilistico guidato da Mike Manley ha chiuso il mese di gennaio con una flessione delle vendite in Europa del 6,4%, con una quota di mercato che è salita dal 5,9% al 6 per cento. Per quanto riguarda le tedesche Vw ha registrato a gennaio una modesta contrazione dello 0,1%, Bmw e Daimler hanno messo a segno rispettivamente un +3,8% e -10,1 per cento.