Auto: immatricolazioni in Europa salite dell'8,6% a ottobre

19 novembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Ottobre positivo per il mercato dell’auto in Europa. Nell’area UE+Efta le immatricolazioni sono state 1.214.989 con una crescita dell’8,6% rispetto allo stesso mese del 2018. Si tratta del miglior ottobre dal 2009. Durante lo stesso mese dell'anno scorso, le immatricolazioni erano diminuite del 7,3% dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di omologazione WLTP. Il dato di ottobre 2019, come quello di settembre (+14,4%), risolleva le sorti di un’annata automobilistica che nella prima metà dell’anno sembrava decisamente debole. A livello geografico, la crescita ha interessato tutti i paesi dell’area tranne che Gran Bretagna e il piccolo mercato di Cipro.