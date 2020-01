Auto: immatricolazioni in Europa in aumento di oltre il 21% a dicembre, +1,2% nel 2019

Valeria Panigada 16 gennaio 2020 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La domanda di auto in Europa è cresciuta per il quarto mese consecutivo. Secondo i dati Acea diffusi oggi, a dicembre le immatricolazioni sono aumentate di oltre il 21%, segnando il totale più alto di dicembre mai registrato prima. Ciò è dovuto in parte al favorevole confronto con dicembre 2018 che aveva mostrato un debole risultato (-8,4%). Tuttavia, anche cambiamenti specifici del mercato hanno contribuito a questa crescita eccezionale.Complessivamente nel 2019, le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate dell'1,2% in tutta l'Unione europea, raggiungendo oltre 15,3 milioni di unità in totale e segnando il sesto anno consecutivo di crescita. "L'anno è iniziato su basi deboli a causa dell'impatto duraturo dell'introduzione del test WLTP a settembre 2018 - ha commentato Acea - Tuttavia, l'ultimo trimestre del 2019, e in particolare dicembre, hanno spinto la performance dell'intero anno del mercato dell'Ue in un territorio positivo".