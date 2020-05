Auto: immatricolazioni in Europa crollate del 78% ad aprile, Italia la peggiore

Valeria Panigada 19 maggio 2020 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Crollo record delle immatricolazioni di auto in Europa. Secondo i dati diffusi oggi dall'European Automobile Manufacturers Association (Acea), ad aprile, primo mese intero con restrizioni per il Covid-19, le immatricolazioni di autovetture nel Vecchio Continente (Ue+Efta+Uk) sono scese del 78,3%. E’ il peggior calo di sempre. Nella sola Unione europea la frenata è stata del 76,3%. Tutti i paesi sono in calo, ma la contrazione più drammatica l'ha fatta registrare l'Italia (-97,6%).