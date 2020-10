Auto: immatricolazioni Europa tornano a crescere a settembre dopo otto mesi di cali

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Primo segnale positivo del 2020 per l’auto europea. Dopo otto mesi di cali il mercato dell’auto in Europa (UE+EFTA+UK) fa registrare a settembre la prima crescita dell’anno. Le immatricolazioni sono state 1.300.048 con un incremento dell’1,1% su settembre 2019. L’inversione di tendenza è dovuta essenzialmente agli incentivi varati in molti mercati. Il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno infatti chiude con 3.549.481 autovetture immatricolate in meno e con un calo del 29,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.