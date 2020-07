Auto: immatricolazioni Europa in calo del 24,1% a giugno, Francia in controtendenza

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Nuova pesante frenata del mercato delle quattro ruote in Europa. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea (European Automobile Manufacturers Association), a giugno sono state immatricolate in Europa occidentale (Ue+UK+Efta) 1.131.843 auto, evidenziando una flessione del 24,1% rispetto al corrispondente mese del 2019. Tuttavia, la flessione è inferiore a quella di maggio, quando si era registrato un crollo del 56,8%.Tutti i principali mercati europei hanno messo a segno un declino, ad accezione della Francia (+1,2%), che ha beneficiato degli incentivi sui veicoli a basse emissioni introdotti dal governo francese a inizio giugno. Guardando agli altri paesi, hanno tutti riportato una contrazione delle immatricolazioni a doppia cifra: Spagna -36,7%, Germania -32,3% e Italia -23,1%.Allargando lo sguardo ai primi sei mesi del 2020, le immatricolazioni evidenziano un calo del 39,5%, riflettendo i ribassi storici in quattro mesi consecutivi.