Auto: immatricolazioni Europa crollano del 55% a marzo, Italia fa peggio di tutti

Valeria Panigada 17 aprile 2020 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Crollo verticale delle immatricolazioni di auto in Europa a marzo, per effetto del coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dall'European Automobile Manufacturers Association (Acea), lo scorso mese sono state immatricolate nell'Unione europea soltanto poco più di 567mila vetture, evidenziato un calo del 55,1% rispetto a marzo 2019. Nell'area Ue+Efta+Uk la flessione è stata del 51,8% con 853mila immatricolazioni. Tutti i mercati della Ue hanno visto una contrazione, ma la peggiore si è registrata in Italia dove le immatricolazioni sono scese dell'85,4% a 28.326 nuove immatricolazioni. Nel primo trimestre dell'anno, le richieste di auto in Europa (Ue+Efta+Uk) sono scese del 26,3%.