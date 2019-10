Auto: crescita a doppia cifra per le immatricolazioni, +14,4% a/a a settembre

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dell'auto europeo chiude il mese di settembre con una crescita a doppia cifra. Stando ai dati comunicati dall'Acea, il mese scorso sono state immatricolate nell’area dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) 1.285.494 autovetture, mostrando un aumento del 14,4% sullo stesso mese del 2018. Questa crescita a due cifre avverte il Centro studi promotor (Csp), che non deve trarre in inganno. È dovuta infatti alla circostanza che il confronto si fa con un settembre 2018 che aveva fatto registrare un numero di vendite particolarmente basso per effetto di una corsa alle immatricolazioni nell’agosto precedente. Questa corsa, come precisa il Centro Studi Promotor, era stata dovuta all’entrata in vigore dal primo settembre 2018 del nuovo sistema di omologazione WLTP che aveva determinato nell’agosto precedente una forte spinta per vendere auto non in regola con questa nuova normativa".