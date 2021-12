Auto: Zipse rieletto presidente Acea nel 2022

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Sarà ancora Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bmw, a guidare l'Acea (associazione dei costruttori automobilistici europei) nel 2022. Lo rende noto l'Acea in un comunicato."L'industria automobilistica dell'UE rappresenta un leader tecnologico globale che utilizza la sua capacità innovativa per fornire soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. Siamo convinti che sostenibilità e competitività globale possano andare di pari passo – e persino rafforzarsi a vicenda – se entrambe sono guidate dall'innovazione tecnologica”, ha sottolineato Zipse, pronto a iniziare il suo secondo mandato.