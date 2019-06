Auto: Acea taglia stime immatricolazioni in Europa, nel 2019 in calo dell'1%

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Nel 2019 le immatricolazioni di auto in Europa con molta probabilità non aumenteranno, bensì caleranno. Questa la nuova previsione formulata dall'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) che, in occasione della sua assemblea annuale a Bruxelles, ha rivisto al ribasso le sue stime per l'anno in corso. L'associazione si aspetta un calo dell'1% delle immatricolazioni per l'intero 2019, con un totale delle vendite di auto nell'Ue che dovrebbe essere di poco superiore a 15 milioni di unità. A inizio anno, l'Acea prevedeva invece una crescita fino all'1% rispetto al 2018."A parte l'incertezza dovuta alla Brexit e le mutevoli condizioni macroeconomiche, ciò rappresenta una naturale stabilizzazione del mercato - ha spiegato Erik Jonnaert, segretario generale di ACEA - Questo taglio è anche in linea con la revisione al ribasso della Commissione europea per la prevista crescita del Pil dell'UE, dal momento che le vendite di automobili riflettono fortemente la crescita economica".