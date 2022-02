Auto: Acea, immatricolazioni Europa calano del 2,4% a gennaio

Daniela La Cava 17 febbraio 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Ancora in frenata il mercato dell'auto in Europa, anche se con ribassi inferiori rispetto allo scorso anno. Nel mese di gennaio in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) sono state immatricolate 822.423 vetture, registrando una flessione del 2,4% rispetto all'analogo periodo nel 2021. Lo rende noto l'associazione dei costruttori europea Acea. "Con un calo sui livelli precedenti la pandemia, cioè su gennaio 2019, del 32,9% - segnala il Centro studi promotor (Csp) -. Il mercato dell’auto dell’area, che non aveva manifestato alcun segnale di ripresa nel 2021 dopo la drastica caduta del 2020, apre quindi il 2022 ancora fortemente in crisi".