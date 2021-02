AstraZeneca: ricevuta autorizzazione del suo vaccino d'emergenza da parte dell'Oms

Valeria Panigada 16 febbraio 2021 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Ilvaccino contro il Covid-19 formulato da Astrazeneca ha ricevuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) un'autorizzazione per l'uso di emergenza. Il gruppo degli esperti sull'immunizzazione dell'Oms ha raccomandato un intervallo di somministrazione da otto a 12 settimane e l'uso del vaccino nei paesi con varianti più recenti, inclusa la variante sudafricana. AstraZeneca e il Serum Institute of India lavoreranno ora con la COVAX Facility per iniziare a fornire il vaccino in tutto il mondo, con la maggioranza che andrà nei paesi a basso e medio reddito, il prima possibile. AstraZeneca spera di mettere a disposizione nella prima metà dell'anno più di 300 milioni di dosi a 145 paesi.