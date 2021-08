Assicurazioni: Swiss Re stima perdite economiche da catastrofi per 77 mld nel I semestre

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Le perdite economiche per disastri naturali e catastrofi su scala globale sono stimate in 77 miliardi di dollari nella prima parte del 2021. Questa la cifra snocciolata oggi dal big svizzero attivo nel settore delle riassicurazioni, Swiss Re. Il dato è in flessione del 33% rispetto alla prima parte del 2020, quando le perdite erano state pari a 114 miliardi.