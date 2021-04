Ardian acquisisce partecipazione nel “falegname digitale” Deli Home

Redazione Finanza 6 aprile 2021 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per Ardian. La società privata di investimento ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione in Deli Home per sostenerne la crescita internazionale. Deli Home, conosciuto come il “falegname digitale”, è produttore e fornitore di una vasta gamma di prodotti per l'edilizia e la decorazione della casa, realizzati su misura. I suoi prodotti sono commercializzati attraverso i rivenditori di bricolage, i rivenditori di materiali da costruzione e i marketplace. Questa transazione segna il primo investimento del team Ardian Expansion nei Paesi Bassi. Insieme ad Ardian, spiega il comunicato, il team di gestione di Deli Home sta reinvestendo nell'azienda e continuerà la sua tabella di marcia strategica per far crescere il business in Europa."Deli Home ha un forte team di gestione che ha portato avanti un importante percorso di crescita attraverso fusioni e acquisizioni, basta pensare alle recenti acquisizioni di Numdata nel 2020 e Weekamp Deuren nel 2019. Deli Home ha un potenziale di crescita significativo e l’obiettivo di ulteriori acquisizioni ed espansione al di fuori dei Paesi Bassi. Noi sosterremo questa crescita con il nostro capitale, il nostro know-how e la nostra rete europea", commenta Dirk Wittneben, responsabile di Ardian Expansion in Germania.Fondata nel 1869 a Gorinchem nei Paesi Bassi, l'azienda ha un fatturato di oltre 340 milioni di euro e 1.250 dipendenti. Negli ultimi anni, il team di gestione - guidato da Victor Aquina (ceo) e Jan-Willem Smits (cfo) - ha trasformato il distributore in un produttore a valore aggiunto di prodotti personalizzati attraverso la sua piattaforma digitale integrata.