ArcelorMittal taglia produzione in Europa su emergenza coronavirus

ArcelorMittal ha annunciato che taglierà la produzione in Europa di fronte al calo della domanda per l'emergenza del coronavirus. "Continueremo a monitorare l'evoluzione del coronavirus in ciascuno dei nostri mercati e prenderemo le decisioni per garantire il benessere dei nostri dipendenti e la nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti", si legge nella nota del gruppo siderurgico nella quale si sottolinea che "in tutte le operazioni su scala globale seguiamo i consigli e le linee guida dei governi e dell'Organizzazione mondiale della sanità al fine di proteggere i dipendenti e prevenire la diffusione dell'infezione".