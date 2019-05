ArcelorMittal nuovi tagli a produzione acciaio in Europa, titolo giù del 4,5%

Daniela La Cava 29 maggio 2019 - 10:15

Ulteriori tagli alla produzione di acciaio in Europa per ArcelorMittal. Il colosso siderurgico ha fatto sapere che ridurrà ancora la produzione in Europa (dopo l'annuncio dello scorso 6 maggio) in scia alla debole domanda e a un aumento dei costi legati alle importazioni. Nel dettaglio, ArcelorMittal ridurrà la produzione primaria negli impianti di Dunkerque in Francia, di Eisenhüttenstadt e di Brema in Germania. Verrà inoltre esteso il periodo di interruzione alle operazioni dello stabilimento nelle Asturie in Spagna."È stata una decisione difficile, ma se si considera il livello di debolezza del mercato, riteniamo che sia la decisione più prudente", ha dichiarato Geert van Poelvoorde, a.d. di ArcelorMittal Europe-Flat Products, sottolineando che "sarà una misura temporanea che verrà rivista quando le condizioni del mercato miglioreranno". "Nel frattempo i nostri dipendenti rimangono la nostra priorità e stiamo facendo il necessario per assicurarci che siano danneggiati il meno possibile dalla situazione", aggiunge van Poelvoorde. Alla luce del taglio della produzione di acciaio in Europa il titolo ArcelorMittal cede oltre il 4,4%.