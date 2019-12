ArcelorMittal: firma accordo per cessione quota 50% in Global Chartering Limited

Daniela La Cava 23 dicembre 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

ArcelorMittal ha annunciato di avere siglato un accordo con DryLog Ltd (DryLog) per la vendita della partecipazione pari al 50% in Global Chartering Limited (GCL). Con DryLog formerà una joint venture nel business delle spedizioni, "un attore importante nel settore del trasporto marittimo internazionale". Il closing dell'operazione è atteso entro la fine dell'anno.L'operazione, si legge in una nota, avrà un impatto positivo sull'indebitamento netto di ArcelorMittal di 530 milioni di dollari: con 400 milioni al closing e altri 130 milioni all'inizio del 2020. La transazione fa parte dell'impegno di ArcelorMittal di portare avanti il piano di cessioni pari a circa 2 miliardi, da concludere entro la metà del 2021.