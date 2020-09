ArcelorMittal cede le sue attività negli Usa per 1,4 mld dollari, balzo del titolo

Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Ilgigante dell'acciaio ArcelorMittal ha deciso di vendere le sue attività negli Stati Uniti a Cleveland-Cliffs per 1,4 miliardi di dollari. In base all'accordo, Cleveland-Cliffs acquisirà il 100% di ArcelorMittal Usa attraverso una transazione per un terzo in contanti e per due terzi in azioni. Il produttore di acciaio deterrà una quota di minoranza nel nuovo gruppo derivante dalla fusione con Cleveland-Cliffs, con sinergie stimate intorno a 150 milioni di dollari ogni anno. La notizia fa scattare in avanti ArcelorMittal sulla Borsa di Asterdam: il titolo segna un balzo di oltre il 10%.