Ambienta rafforza gli uffici di Parigi e Monaco di Baviera con quattro nuovi professionisti

7 giugno 2021

Ambienta SGR SpA, società europea di investimenti di private equity focalizzati sulla sostenibilità, ha di quattro nuovi professionisti nelle sue sedi in Francia e in Germania e prosegue così nell’opera di rafforzamento della sua presenza locale nei mercati europei principali.Il team d’investimento di Ambienta basato a Parigi verrà arricchito dall’esperienza e dalle competenze di Romain Demeunynck nel ruolo di Investment Manager e da Timothée Héron in qualità di Associate. I professionisti che si uniscono al team d’investimento di Monaco di Baviera sono invece Konstantin Leu in veste di Investment Manager e Yannick Balz nel ruolo di Associate.