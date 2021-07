Ambienta: la portfolio company Phoenix completa l’acquisizione di Adex

simone borghi 15 luglio 2021 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Ambienta ha acquisito Adex da parte della sua portfolio company Phoenix. Adex, società con sede nei Paesi Bassi, è tra i principali produttori di matrici di grandi dimensioni per l’estrusione dell’alluminio.Phoenix, grazie a questa acquisizione, rafforza la sua posizione di leader nel mercato europeo per la progettazione e produzione di matrici per l’estrusione dell’alluminio per applicazioni industriali, nel settore edile e dei trasporti. L’operazione permette alla società di accrescere le sue capacità tecnologiche e di rispondere così alla crescente domanda di profili in alluminio complessi e più resistenti, molto utilizzati nei progetti edilizi moderni e nella costruzione di veicoli elettrici. L’acquisizione apporta l’ulteriore beneficio di rafforzare la presenza del gruppo in Europa continentale e nei paesi scandinavi, geografie strategiche per il settore di riferimento.Ambienta ha acquisito Adex nel contesto di un’operazione di carve-out da parte di Aalberts Group, società di tecnologie industriali quotata sulla borsa di Amsterdam. Il management team di Adex rimarrà pienamente coinvolto in Phoenix con l’obiettivo di guidare lo sviluppo futuro dell’attività.