Alert COVID-19, City dispone divieto short selling su più di 140 azioni Italia e Spagna. No vendite scoperto anche su Airbus

13 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Non solo la Consob, ma anche la FCA (Financial Conduct Authority), l'Autorità di borsa della City di Londra, ha stabilito per oggi il divieto di short selling su più di 140 azioni di Piazza Affari e della borsa di Madrid. Tra i titoli, stando a quanto riporta il Guardian, compaiono Fiat Chrysler e Ferrari, Unicredit, Campari Group, Santander e Sabadell. Divieto di vendite allo scoperto anche per Airbus, scambiata pure alla borsa di Madrid, oltre che a Parigi e a Francoforte."Abbiamo ricevuto una richiesta dalle autorità italiane e spagnole di assisterle con un divieto di short selling nei loro mercati, laddove il trading sui mercati secondari potesse avvenire a Londra".La Consob ha annunciato il divieto di short selling su 85 titoli di Piazza Affari per la giornata di oggi.e received a request from the Italian and Spanish authorities to assist with a short-selling ban in their markets where secondary trading may occur in London.