Alert Bce: 'tensioni commerciali e crescita più debole rischiano di scatenare nuovi sell off su mercati europei'

29 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

"Le tensioni commerciali e la crescita più debole rischiano di scatenare nuovi sell off su mercati europei". E' quanto emerge dal rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, il cosiddetto Financial Stability Review, pubblicato dalla Bce, che segnala il rischio di 'fiammate di volatilità'. Così il vicepresidente Luis de Guindos, nel corso della presentazione del rapporto, a Francoforte:"Se i rischi al ribasso sull'outlook di crescita dovessero concretizzarsi, i rischi che incombono sulla stabilità finanziaria potrebbero salire". Di fatto, "l'outlook sulla crescita è determinante per tutti i rischi principali a cui la stabilità finanziaria fa fronte".