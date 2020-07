Airbus: via 15mila posti di lavoro entro il prossimo anno

Alessandra Caparello 1 luglio 2020 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Via15mila posti di lavoro da Airbus a causa della crisi Covid. Il taglio avrà luogo nell'arco di un anno, entro l'estate del 2021 e riguarda le principali aree in tutto il mondo, in gran parte in Germania e Francia, con circa 5mila licenziamenti per entrambi i Paesi, ma anche in Regno Unito (1.700), Spagna (900) e nel resto del mondo (1.300). L’obiettivo è di "ridimensionare la sua attività nel settore dell'aviazione commerciale" di fronte alla crisi dovuta al coronavirus” come si legge in una nota del produttore europeo di aeromobili.