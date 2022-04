Agenda mercati: carrellata di Pil in arrivo per Ue e Usa, atteso anche test inflazione in Europa

Daniela La Cava 22 aprile 2022 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta una nuova settimana ricca di appuntamenti e dati, quella che si aprirà ufficialmente il 25 aprile. I mercati europei si risveglieranno con il risultato del secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia, che questa domenica vede il presidente uscente Emmanuel Macron sfidare come nel 2017 Marine Le Pen.La settimana sarà poi scandita dalla pubblicazione dei dati preliminari su Pil del primo trimestre e inflazione in Eurozona. "Sul fronte crescita è atteso un valore simile a quello del trimestre precedente, anche se una particolare attenzione andrà posta al dato tedesco alla luce dell’avvertimento della Bundesbank sulla possibilità di una contrazione", avvertono gli strategist di Mps Capital Services. Da seguire con particolare attenzione anche i dati preliminari di aprile dell’inflazione dell’Eurozona (in uscita venerdì prossimo), attesi in accelerazione rispetto al mese precedente. Tuttavia, da Mps Capital Services indicano che l’inflazione potrebbe questa volta risultare al di sotto della stima di consenso al 7,5%. Anche negli Stati Uniti sarà pubblicato il dato preliminare del Pil del primo trimestre, atteso in marcato rallentamento rispetto al quarto trimestre 2021.