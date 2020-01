Aegean in campo per la privatizzazione di Croatia Airlines

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Aegean, compagnia aerea greca, ha confermato la sua partecipazione alla fase di offerta indicativa non vincolante della privatizzazione di Croatia Airlines, che non implica alcun impegno diretto da parte della società. "Qualsiasi decisione materiale sulla potenziale partecipazione o meno di Aegean - si legge in una nota del vettore - alla fase successiva della trattativa verrà presa nei prossimi mesi, a seguito delle disposizioni di accesso a informazioni e discussioni ulteriori, il tutto secondo il procedimento che la Repubblica di Croazia stabilirà".