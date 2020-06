Acquisto junk bond da Bce? Lagarde: 'monitoriamo situazione, per ora non ne abbiamo discusso'

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Riguardo alla possibilità che la Bce acquisti anche i junk bond nell'ambito del suo piano di QE pandemico (PEPP), Christine Lagarde, numero uno della banca centrale, ha affermato che l'istituzione continuerà a monitorare la situazione, aggiungendo che il Consiglio direttivo non ha discusso al momento l'opzione di acquisti di bond con rating inferiore all'investment grade. Lagarde ha lodato il piano PEPP, affermando che la misura ha dimostrato di avere un grande successo, prevenendo "la spirale ribassista" sia per la crescita dell'economia che per l'inflazione.