Acea: -7,9% per mercato europeo dell'auto a giugno

17 luglio 2019

MILANO (Finanza.com)

Mese di giugno in calo per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, le immatricolazioni di auto nell'Unione europea+Efta hanno registrato una flessione del 7,9% a quota 1.491.285 vetture. Il centro studi promotor (Csp) parla di "drastico peggioramento in giugno per le vendite di auto in Europa".E secondo l'analisi di Csp, "le cause di questa insoddisfacente situazione sono da ricercarsi nella debolezza del quadro congiunturale (che comunque non è negativo) e, soprattutto, nella crisi del diesel che determina forte indecisione nel processo di acquisto con rinvio nella sostituzione di vetture già mature per la rottamazione o per il mercato dell’usato".