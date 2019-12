AB InBev: Standard Ethics abbassa rating da “E” a “E-”

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

AB InBev finisce nei radar di Standard Ethics. L'agenzia ha abbassato il rating del big della birra dal precedente “E” a “E-”. Nella nota Standard Ethics chiarisce la sua bocciatura spiegando che "taluni aspetti della sua metodologia analitica, in accordo alle Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell’Ocse, tengono conto delle buone pratiche in favore degli azionisti di minoranza, dei temi di corporate governance e di governance della sostenibilità. Elementi che Standard Ethics ritiene migliorabili nel caso di AB InBev, soprattutto in presenza di patti di sindacato e di organi apicali con una minoranza di amministratori indipendenti".Gli esperti segnalano inoltre che "sebbene si siano osservate delle politiche sulla sostenibilità allineate alle strategie internazionali, si registrano elementi controversi sul fronte della corretta competizione".