5G: Nokia, vinto contratto da Vodafone in Nuova Zelanda

8 agosto 2019

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha annunciato oggi di aver firmato un contratto con Vodafone per lo sviluppo del 5G in Nuova Zelanda. La nuova rete sarà lanciata nelle città di Auckland, Wellington, Christchurch e Queenstown entro la fine dell'anno. Il contratto, i cui dettagli finanziari non sono stati precisati, prevede anche la rete di accesso radio AirScale di Nokia.