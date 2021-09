21Shares: ETP su Solana e Polkadot saranno quotati anche su Euronext Parigi e Amsterdam

Redazione Finanza 21 settembre 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia che il 23 settembre i suoi ETP su Solana e Polkadot (rispettivamente ASOL FP in Euro e ASOL NA in USD; ADOT FP in EURO e ADOT NA in USD) saranno quotati su Euronext Parigi e Amsterdam.Hany Rashwan, cofondatore e CEO di 21Shares, ha dichiarato:"Siamo entusiasti della quotazione dei nostri ETP su Solana e Polkadot, sia in euro che in dollari, rispettivamente su Euronext Parigi e Amsterdam poiché ciò rappresenta un traguardo importante per la nostra mission di costruire ponti facili da attraversare verso il mondo delle criptovalute e di metterle a disposizione di tutti coloro che hanno accesso alla principale piattaforma di scambio francese. Entro la fine del 2021 abbiamo intenzione di lanciare nuovi prodotti innovativi e di proseguire anche con le quotazioni".Solana (SOL) è un progetto open source che fornisce servizi di finanza decentralizzata (DeFi), facente leva sul fatto che la tecnologia blockchain non ha bisogno di autorizzazioni. I vantaggi includono un meccanismo del consenso 'proof-of-hystory', tempi per processare le operazioni estremamente ridotti e commissioni d'uso molto basse.Secondo Coinmarketcap.com, con una capitalizzazione di mercato di attualmente pari a 42,3 miliardi di dollari, Solana rappresenta la settima criptovaluta al mondo (dati aggiornati al 20 settembre 2021). L'ETP ASOL fornisce rendimenti maggiori attraverso le remunerazioni dello staking, convalidando le transazioni che hanno luogo sulla blockchain di Solana.Polkadot (DOT) è una sorta di tramite tra blockchain, che permette a blockchain altrimenti indipendenti di comunicare tra loro, condividendo gli elementi di sicurezza e permettendo il libero scambio di asset tra queste. Il DOT è la criptovaluta nativa di Polkadot, progettata per consentire di partecipare ai processi decisionali sulla governance e come sistema di pagamento elettronico.Con una capitalizzazione superiore ai 31 miliardi di dollari, è l'ottava maggior criptovaluta al mondo secondo quanto riportato da Coinmarketcap.com. L'ETP ADOT ha lo scopo di rimuovere le barriere all'entrata per quegli investitori nuovi al mercato delle criptovalute.Nel mese di settembre 2021, 21Shares gestisce masse superiori agli 1,8 miliardi di dollari, suddivise in 15 ETP, tra cui compaiono i primi ETP su Binance ed Ethereum, un ETP su Tezos, un ETP comprendente più asset digitali e, più recentemente, un ETP su Cardano.