Bullard (Fed): credibilità in gioco, bisogna reagire con fermezza a balzo inflazione

Titta Ferraro 14 febbraio 2022 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

E' in gioco la credibilità della Fed. Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, conferma la sua posizione da falco e indica la stretta necessità di contrastare l'inflazione con una politica monetaria più restrittiva. “La nostra credibilità è in gioco qui e dobbiamo reagire ai dati. Tuttavia, penso che possiamo farlo in un modo organizzato e non dirompente per i mercati”, ha detto Bullard durante un’intervista concessa oggi alla CNBC. “Penso che dobbiamo anticipare la rimozione pianificata degli stimoli rispetto a quanto avremmo fatto in precedenza. Siamo stati sorpresi dal rialzo dell’inflazione. Questa è molta inflazione”, asserisce Bullard.La scorsa settimana lo stesso Bullard aveva parlato di costo del denaro da alzare di 100 punti da qui a inizio luglio, portando i mercati a prezzare la possibilità concreta di un aumento di 50 punti base, o 0,5 punti percentuali, alla riunione Fed di metà marzo.