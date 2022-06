A Piazza Affari balza dello 0,86% Zignago Vetro che si trova al momento a quota 11,72 euro. Il gruppo attivo nella produzione di contenitori in vetro destinati principalmente per bevande, alimenti e cosmetica, ha comunicato oggi di voler dare inizio al programma di acquisto di azioni proprie sulla scia di quanto deliberato lo scorso 29 aprile 2022 dall’Assemblea ordinaria degli azionisti. In particolare, il programma di acquisto è stato approvato dall’assemblea per un ammontare fino al 20% del capitale sociale e potrà essere effettuato nell’arco dei 18 mesi dall’autorizzazione dell’assemblea.

Come riporta la nota societaria, il programma di riacquisto di azioni in oggetto ha come principale obiettivo quello di massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, consentendo un miglioramento della struttura finanziaria della società.