Vittoria Assicurazioni: favorevole la valutazione di Fitch Ratings, outlook confermato stabile

Migliora il giudizio su Vittoria Assicurazioni da parte di Fitch Ratings sia per quanto riguarda la solidità finanziaria (Insurer Financial Strenght) che passa da A- ad A (strong) che la probabilità di default (Issuer Default Rating) che da BBB+ arriva a A-. Confermato l’outlook a stabile.

Il giudizio premia non solo le mosse finanziarie decise e attuate dalla Compagnia, ma anche e soprattutto la strategia di investimenti adottata, che nel corso degli anni ha introdotto fondi alternativi favorendo una rilevante diversificazione degli attivi. Ad influire favorevolmente sulle considerazioni complessive stilate da Fitch Ratings vari aspetti quali la stabilità economica, i significativi risultati ottenuti e la forte capitalizzazione.

“La solidità, che da sempre caratterizza la nostra realtà, viene nuovamente confermata anche da Fitch Ratings in un periodo storico peculiare sia dal punto di vista economico che sociale – dichiara Cesare Caldarelli, CEO di Vittoria Assicurazioni – Tutte le azioni intraprese da Vittoria Assicurazioni sono volte a garantire la continuità economica necessaria, oggi come in passato, a supportare la Community e tutte le iniziative ambientali e sociali promosse dalla Compagnia”.