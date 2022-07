Visco: BCE procederà in “modo graduale” all’aumento dei tassi

La BCE procederà in “modo graduale” all’aumento dei tassi. Così a Bloomberg Ignazio Visco, membro del Consiglio direttivo nonché governatore di Bankitalia. “Vedremo a seconda dei dati come proseguire, ma questo non significa che non procederemo in modo graduale”, ha dichiarato il governatore della banca centrale italiana in un’intervista a Bloomberg Television. Gradualismo “significa procedere passo dopo passo, non essere molto lenti”. Visco ha aggiunto che “non c’è modo di dire adesso” se il prossimo passo della BCE debba essere un aumento di un quarto di punto o di mezzo punto.

La BCE si sta affrettando a domare l’inflazione record della zona euro che è già più di quattro volte l’obiettivo del 2%, nonostante non abbia ancora raggiunto il picco. La scorsa settimana i responsabili delle politiche hanno dato il via al primo rialzo in più di un decennio.

In precedenza, il collega di Visco nel Consiglio direttivo Martins Kazaks, considerato uno dei funzionari più critici della BCE, ha dichiarato in un’altra intervista che aumenti più consistenti dei tassi potrebbero non essere finiti, sostenendo che anche il rialzo di settembre “dovrà essere piuttosto significativo”.