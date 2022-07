UniCredit: Utile netto esclusa Russia di €1,5 miliardi nel II trim,+66,6% a/a. Ricavi netti Ex Russia a 4,4 MLD

Il secondo trimestre di UniCredit ha segnato diversi record, a riprova del solido slancio commerciale delle aree di business. E’ quanto si legge nel comunicato sui conti diffuso dalla banca guidata da Andrea Orcel:

Escludendo l’impatto della Russia, l’utile netto del Gruppo è stato pari a €1,5 miliardi, con una robusta generazione organicadi capitale di 67 punti base nel trimestre e ha portato a un CET1 Ratio del 15,73 per cento.

Esclusa la Russia, nel 2trim22 i ricavi netti si sono attestati a €4,4 miliardi, in rialzo del 12,5 per cento anno suanno, riflettendo l’elevata redditività aggiustata per il rischio in tutte le aree geografiche, sostenuti dalla crescita del margine netto di interesse (‘NII’) attestatosi a €2,3 miliardi, e dalla diminuzione delle rettifiche su crediti (‘LLP’) che riflette la solida qualità dell’attivo.

Esclusa la Russia, nel 2trim22 i costi operativi sono ridotti del 4,4 per cento anno su anno, a conferma della disciplina del Gruppo nel gestire la base costi garantendo al contempo la generazione di ricavi.

L’esposizione verso la Russia è stata complessivamente ridotta di circa €2,7 miliardi, attraverso azioni proattive

e disciplinate, mentre i Risk Weighted Asset (‘RWA’) della Russia sono stati ridotti di circa €2,7 miliardi. UniCredit

è impegnata a mantenere un progressivo approccio di de-risking.

Il Costo del Rischio (‘CoR’), esclusa la Russia, è ampiamente sotto la guidance di 10 punti base, al contempo la

guidance per l’intero anno è migliorata al di sotto i 30 punti base7