UniCredit: ricavi netti a 4,8 miliardi di euro in II trimestre, +18,7% su base annua

Nel corso del secondo trimestre dell’anno, UniCredit ha incassato ricavi netti per un valore di €4,8 miliardi, in rialzo del 28,1% su base trimestrale e del 18,7 % su base annua. I ricavi totali anche si sono attestati a €4,8 mld, in calo del 4,7 per cento trim/trim e in rialzo del 8,9 per cento a/a.

Il fatturato totale di UniCredit era atteso da Equita SIM a 4,492 miliardi, rispetto ai 4,493 miliardi del consensus. Barclays aveva previsto un valore del fatturato totale pari a 4,488 miliardi, mentre gli analisti di Banca Akros avevano previsto un fatturato totale per UniCredit, nel secondo trimestre dell’anno, pari a 4,5 miliardi di euro.