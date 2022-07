UniCredit: Rapporto costi/ricavi al 49,3% in II trimestre, -6,5 p.p. a/a

Nel secondo trimestre del 2022 il rapporto costi/ricavi di UniCredit si è attestato al 49,3%, in rialzo di 2,6 punti percentuali su base trimestrale ma in calo di 6,5 punti percentuali su base annua. Il costo del rischio

(CoR) di UniCredit è stato pari a zero, in calo di 114 pb trim/trim e in calo di 33 pb a/a, ed è stato pari a 10 punti base, esclusa la Russia. E’ quanto si legge nel comunicato sui conti diffuso dalla banca guidata da Andrea Orcel.